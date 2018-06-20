Şehit Piyade Onbaşı Dinç, Torbalı'da son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet CANDAN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)- ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç (20), memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'taki Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, Güçlükonak ilçesinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Torbalılı Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç şehit oldu. İki erkek kardeşin küçüğü olan Dinç'in cenazesi bugün Torbalı Devlet Hastanesi'nden alınarak önce baba ocağına, sonra da törenin yapılacağı Yazıbaşı Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin çiftçilik yapan babası Erkan Dinç, fabrika işçisi annesi Dilek Dinç, ağabeyi Cansın Dinç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Atila Sertel, Ali Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLENİN İSTEĞİ ÜZERİNE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Öğle namazının ardından şehit Dinç için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında şehidin annesi de en ön safta yer aldı. Ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi eşinin, koluna tutundu. Namazın ardından helallik alınırken, dua okunurken imamın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andığı sırada cenazeye katılanlar hep birlikte alkışlamaya başladı. Duadan sonra anne, baba ve şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, öptü. Şehidin cenazesi top arabasına konulduğunda ise ailenin isteği üzerine bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Şehidin cenazesi 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı ve tekbirler eşliğinde top arabasından cenaze aracına alındı. Şehidi uğurlayan vatandaşların birçoğu gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesi mezarlığa götürülürken, anne Dilek Dinç, diğer oğluna sarılıp, "Kardeşine kıydılar oğlum, o bir daha gelmeyecek. Bak gidiyor kardeşin" diyerek feryat etti.

Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç, Yazıbaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.