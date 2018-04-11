Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Sarıtaş son yolculuğuna uğurlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kazaen uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Cumali Sarıtaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde defnedildi.
Şehit Sarıtaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Emirdağ ilçesine bağlı Balcam köyüne getirildi. Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.
Tabuta sarılarak gözyaşı döken anne Emine Sarıtaş'ı, yakınları teselli etti. Metanetli olduğu gözlenen şehidin babası Arif Sarıtaş, oğlunun tabutu başındaki resmini öptü.
Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun, köy meydanında kıldırdığı cenaze namazının ardından Sarıtaş'ın naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ve vatandaşlar katıldı.
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