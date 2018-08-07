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Şehit Polis Fethi Sekin'in adı, memleketinde şehir hastanesine verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

ŞEHİT BABASI, OĞLUNUN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYİ GEZDİ  Şehit Polis Fethi Sekin'in adının, memleketi Elazığ'da yapılan şehir hastanesine verilmesinin ardından, hastaneye gelen şehit babası Mehmet Zeki Sekin, Sağlık İl Müdürü Doç.

ŞEHİT BABASI, OĞLUNUN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYİ GEZDİ

Şehit Polis Fethi Sekin'in adının, memleketi Elazığ'da yapılan şehir hastanesine verilmesinin ardından, hastaneye gelen şehit babası Mehmet Zeki Sekin, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat tarafından karşılandı. Şehit babası ile birlikte hastaneyi gezen Doç.Dr. Polat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ilimizi ziyaretleri esnasında kahramanımız, şehit polis Fethi Sekin'in adının yeni yapılacak şehir hastanesine verilmesi konusunda talimatları vardı. Dün itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından şehir hastanemizin ismi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak tescillenmiştir" dedi.

ŞEHİT BABASI: BU ŞANLI KAVGANIN DESTANINI TARİH ELBETTEKİ YAZACAKTIR

Şehit Polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de yaptığı konuşmada, oğlunun isminin hastaneye verilmesinin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Yapımı tamamlandıktan sonra 1 Ağustos tarihinde hizmete giren Elazığ Şehir Hastanesi'nin adı bildiğiniz gibi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Devletimizin bekası ve milletimizin bütünlüğü üzerinde iç ve dış karanlık eller pis oyunlarını sahnelemeye devam etmektedirler. Milletimizin ve devletimizin bu oyunları bozacak aklı, tecrübesi ve iradesi vardır. Fethi Sekin bu kahramanların sözcüsü ve bayraktarı olmuştur. Elazığ'ın ve Türkiye'nin sembol isimlerinden biri olmuştur. Bu şanlı kavganın destanını elbette ki tarih yazacaktır. Bizden sonra gelen nesillere büyük Türkiye'nin nasıl kan ve irfanla yoğrularak ve hangi ateşten gömlek ile kurulduğunu hatırlatmak için abide isimler başta olmak üzere sınırda ve sınır ötesinde bu amansız mücadeleyi vermekte olan binlerce yiğidi saygı ile selamlıyorum. Bu devasa hastaneye Fethi Sekin'in adının verilmesi bu bakımdan bizi şereflendirmiştir. Fethi'nin kanı diğer kanlardan, Fethi'nin canı diğer canlardan, Fethi'nin kahramanlığı diğer kahramanlardan daha kıymetli olduğundan değil, sembol olduğundandır" diye konuştu.

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