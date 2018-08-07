Şehit Polis Fethi Sekin'in adı, memleketinde şehir hastanesine verildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- İZMİR Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de saldırı düzenlemek isteyen teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken, 44 yaşında şehit olan polis Fethi Sekin'in adı, memleketi Elazığ'da şehir hastanesine verildi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Elazığ Şehir Hastanesi'nin adının 'Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi' olarak değiştirildiğini belirtti. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Polat, "Bilindiği gibi 1 Ağustos Çarşamba itibari ile Elazığ Şehir Hastanesi hizmete girmiş bulunmaktadır. İzmir Adliyesi önünde büyük bir kahramanlık göstererek şehit olan polisimiz Fethi Sekin'in isminin Şehir Hastanesi'ne verilmesine, Sayın Cumhurbaşkanımız daha önceden söz vermişti. Dün itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından Şehir Hastanesi'nin ismi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak tescillenmiştir. Ben bu vesile ile şehidimiz Fethi Sekin'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olay, devletimizin, ülkesi için şehit olan ve çalışanlara önem verdiğini göstermiştir. Biz de özellikle memnuniyetimizi arz etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 günü saat 16.10'da bomba yüklü araçla gelen ve hakim, savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek isteyen teröristlere karşı kahramanca direnen Elazığlı trafik polisi Fethi Sekin, mermisi bitene kadar çatışmış ve teröristlerden biri öldürdükten sonra şehit olmuştu. Şehidin adının verildiği tabelanının önümüzdeki günlerde takılacağı öğrenildi.
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