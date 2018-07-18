HABER

Şehit polis gözyaşlarıyla toprağa verildi -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

VAN'da 3 gün önce terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi, bekar Ahmet Altun (22), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- VAN'da 3 gün önce terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi, bekar Ahmet Altun (22), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Van'dan uçakla getirilen Şehit Ahmet Altun'un cenazesi, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alınarak merkez Onikişubat ilçesinin Önsen Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Şehidin cenazesi, helallik alınıp duaların edilmesinin ardından Veysel Karani Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, şehidin annesi Elife Altun ile babası Osman Altun, yakınları, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Osman Altun, oğlu için helallik istenirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Türk Polis Teşkilatı'na 2016'nın Temmuz ayında katılan, 7 ay önce de Van Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne atandığı belirtilen Şehit Ahmet Altun'un cenazesi, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Beşikktaş'ta yağmur etkili olduBeşikktaş'ta yağmur etkili oldu
Emniyet müdürü, polis damat ve geline plastik kelepçe taktıEmniyet müdürü, polis damat ve geline plastik kelepçe taktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.