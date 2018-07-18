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Şehit polis gözyaşlarıyla toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

VAN'da 3 gün önce terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi, bekar Ahmet Altun (22), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- VAN'da 3 gün önce terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi, bekar Ahmet Altun (22), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Van'dan uçakla getirilen Şehit Ahmet Altun'un cenazesi, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alınarak merkez Onikişubat ilçesinin Önsen Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Şehidin cenazesi, helallik alınıp duaların edilmesinin ardından Veysel Karani Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, şehidin annesi Elife Altun ile babası Osman Altun, yakınları, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Osman Altun, oğlu için helallik istenirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Türk Polis Teşkilatı'na 2016'nın Temmuz ayında katılan, 7 ay önce de Van Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne atandığı belirtilen Şehit Ahmet Altun'un cenazesi, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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