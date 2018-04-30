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Şehit polis memuru Acar son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gelin arabasının, kullandığı motosiklete çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yakup Acar, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde toprağa verildi

ELAZIĞ (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde gelin arabasının, kullandığı motosiklete çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yakup Acar'ın (26) cenazesi, memleketi Elazığ'ın Arıcak ilçesinde toprağa verildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Acar'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Arıcak ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Arıcak Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün gelin arabasının çarptığı motosikletin sürücüsü polis memuru Yakup Acar ağır yaralanmış, kaldırıldığı Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Elazığ şehit tören

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