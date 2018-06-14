Şehit polis memurunun babasından terörle mücadeleye destek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Bugün FETÖ ve PKK'nın üzerine kim kararlılıkla gidiyor, kim bunu canla başla yapıyorsa ona destek vereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ülkenin bekası için tüm dünyaya meydan okudu." dedi.

Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte Kemer Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Baştuğ ve eşi Nur Baştuğ, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in mezarı başında gözyaşı döken annesi Güzel Eker'i teselli etti.

Anne Eker, "Benim oğlumu benden aldılar. Ben daha doyamadım oğluma. Burası artık benim oldu. Çok özledim oğlumu." diyerek gözyaşı döktü.

Gazetecilere açıklama yapan baba Nihat Eker de oğluyla gurur duyduğunu belirterek, Ramazan Bayramı öncesi kendilerini yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına teşekkür etti.