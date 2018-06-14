Şehit polis memurunun babasından terörle mücadeleye destek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Bugün FETÖ ve PKK'nın üzerine kim kararlılıkla gidiyor, kim bunu canla başla yapıyorsa ona destek vereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ülkenin bekası için tüm dünyaya meydan okudu." dedi.
Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte Kemer Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.
Baştuğ ve eşi Nur Baştuğ, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in mezarı başında gözyaşı döken annesi Güzel Eker'i teselli etti.
Anne Eker, "Benim oğlumu benden aldılar. Ben daha doyamadım oğluma. Burası artık benim oldu. Çok özledim oğlumu." diyerek gözyaşı döktü.
Gazetecilere açıklama yapan baba Nihat Eker de oğluyla gurur duyduğunu belirterek, Ramazan Bayramı öncesi kendilerini yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Vatanın kolay kazanılmadığını aktaran Eker, bugünlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu, milletin içinde vatan sevgisi olduğu müddetçe ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini dile getirdi.
Herkesin uyanık olması gerektiğini vurgulayan Eker, "Görüyorum ki, bütün darbeler hep Batılıların bayrağı altında olmuş. 15 Temmuz'da ne oldu? 'Ülkeyi hallettik' dediler ama halledemediler. Bu millet Cumhurbaşkanımızın bir tek sözüyle sokaklara döküldü. Ne dedi, 'Ben demokrasilerde halkın gücünün üstünde bir güç görmüyorum.' dedi. O halk da hep birlikte meydanlara indi, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i. Bu vatanı öyle kurtardık." dedi.
- "Hep birlikte bu ülkeyi savunuruz"
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e yönelik başlattığı saldırıları da desteklediğine dikkati çeken Eker, "O yatağın kapanması, bitmesi lazım. Kim ne derse desin. 'Savaşmayın, etmeyin.' demesinler. Bu ülkeyi yıllardır bu hale getirenler bunlar değil mi? O yüzden bu yatağın kuruması lazım. Geciktik bile. ABD sezdi, onun için üçüncü planını devreye soktu. Şimdi bizi ekonomi ile vurmaya çalışıyorlar. Ne yaparsa yapsınlar. Bu millet aç kalır, yoksulluk çeker ama vatanından bir parça kimseye teslim etmez. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi yok. Hep birlikte bu ülkeyi savunuruz." ifadelerini kullandı.
Terörün kökünün kurutulması gerektiğinin altını çizen Eker, şunları kaydetti:
"Bugün FETÖ ve PKK'nın üzerine kim kararlılıkla gidiyor, kim bunu canla başla yapıyorsa ona destek vereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ülkenin bekası için tüm dünyaya meydan okudu. Onlar da söylesin o zaman. Yenikapı ruhunu neden devam ettirmediler. Ben de ülkemde barış istiyorum, huzur içinde yaşamak istiyorum. Ben istemiyor muyum? Ama benim milletimi bölmesinler. Benim milletimi ötekileştirmesinler. Benim istediğim bu. Bugün kalkıp HDP ile birleşeceklerse ben yokum bu işte. Devletin bakası için ben yokum o güzergahta."
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