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Şehit polis Recep Seven, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 18:45 | Son Güncelleme

Elazığ’da aracın takla atması sonucu şehit düşen polis memuru Recep Seven, Afyonkarahisar’da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Kazada şehit olan polis memuru Recep Seven için memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Gözeli köyünde tören düzenlendi.

Elazığ’da aracın takla atması sonucu şehit düşen polis memuru Recep Seven, Afyonkarahisar’da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kazada şehit olan polis memuru Recep Seven için memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Gözeli köyünde tören düzenlendi. Elazığ Havalimanı’ndan Afyonkarahisar Askeri Havaalanına uçakla getirilen şehidin cenazesi, buradan ambulans ile Emirdağ ilçesi Gözeli köyüne getirildi. Şehit Seven’in cenazesi eşi, annesi ve kardeşi tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.
Evinin önüne getirilen şehidin naaşı halellik alınmasının ardından köy meydanındaki tören alanına götürüldü. Köy meydanında düzenlenen törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Emirdağ Kaymakamı Hüseyin Sayın, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve çok sayıda meslektaşı katıldı.
Şehidin Annesi Nuran Seven, oğlunun tabutuna kapanarak, "hasretine nasıl dayanayım oğlum" diye feryat ederken şehidin henüz 6 aylık eşi Gülçin ve kardeşi Taner Seven gözyaşı döktü. Şehidin babasını ise geçtiğimiz yıl kaybettiği öğrenildi.
Şehidin cenazesi, öz geçmişinin okunması ve cenaze namazının kılınmasının ardından köy mezarlığına defnedildi. Şehit polis Recep Seven’in toprağa verilmesinin ardından eşi Gülçün Seven, mezara kapanarak bir süre gözyaşı döktü.

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