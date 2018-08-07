Şehit polis Sekin'in adının memleketindeki hastanede yaşatılması

Hainlere karşı verilen amansız mücadelede vatan evlatlarının büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklar ortaya koyduğunu ifade eden Sekin, şehit oğlunun da bu kahramanlardan biri olarak ülkenin sembol isimlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Sekin, iç ve dış karanlık güçlerin, devletin bekası ve milletin bütünlüğü üzerindeki hain emellerini gerçekleştirmek için sinsi oyunlarını sergilemeye devam ettiklerini ancak Türkiye'nin bu oyunları bozacak iradeye, tecrübeye, inanca ve kudrete her zamankinden daha fazla sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de yapımı tamamlanan şehir hastanelerinin altıncısı olarak 1 Ağustos'ta hizmete açılan kurumun, Sağlık Bakanlığı tarafından "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi" olarak tescillenmesinin ardından burayı ziyaret eden baba Sekin, değerlendirmede bulundu.

Sekin, "Bizden sonra gelen nesillere büyük Türkiye'nin nasıl kanla ve irfanla yoğrularak, hangi ateşten gömlekleri giyerek kurulduğunu hatırlatmak için abide isimler başta olmak üzere sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde bu amansız mücadeleyi vermekte olan on binlerce yiğidi saygıyla yad ediyorum. Bu devasa şifa kaynağı hastaneye Fethi'nin adının verilmesi bu bakımdan bizi şereflendirmiştir." diye konuştu.

Baba Sekin, şehir hastanesine oğlunun adının verilmesinde iradesini ortaya koyan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdür Cahit Polat da 1 Ağustos'ta hizmete açılan şehir hastanesiyle ilgili, Cumhurbaşkanının bir Elazığ ziyaretinde şehir hastanesine kahraman şehit polis Fethi Sekin'in adının verilmesini gündeme getirdiğini anımsattı.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda harekete geçtiğini aktaran Polat, "Dün itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şehir hastanemizin adı 'Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi' olarak tescillendi. Biz de şehidimizin babası Mehmet amcaya bunun müjdesini verdik, kendileri çok duygulandılar. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından şehidin babası Mehmet Zeki Sekin hastanenin birimlerini gezdi.

