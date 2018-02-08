Şehit polis Yavuz'un adı kütüphanede yaşatılacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit olan Birol Yavuz'un adı, Ordu'da kütüphanede yaşatılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Ordu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekiplerince Ulubey ilçesindeki Ulubey Anadolu Lisesinde hazırlanan Z-kütüphane hizmete açıldı.
Ulubey Kaymakam Vekili Anıl Alkan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehit Birol Yavuz'a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Şehitlerin isimlerinin çağdaş eğitim kurumlarında yaşatılmasının terör örgütlerine en iyi cevap olduğunu vurgulayan Alkan, "Çünkü bizim terörle mücadelemiz sadece kahraman asker ve polisimizin yürüttüğü operasyon ile sınırlı değil. Tarihine, kültürüne ve değerlerine saygılı bir nesil yetiştirmek, gençlerimizi terör örgütlerinin hain tuzaklarından korumak, muhafaza etmek de mücadelemizin vazgeçilmez bir parçasıdır." dedi.
Zenginleştirilmiş kütüphanelerin teknolojik imkanlar ile donatıldığına işaret eden Alkan, kütüphanenin uzman pedagoglar tarafından dizayn edildiğini söyledi.
"Bu kütüphane öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra sosyalleşme ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etme fırsatını sunacaktır." diyen Alkan, şöyle konuştu:
"Burada önemli olan ilçemizin ve okulumuzun böyle modern bir tesise kavuşmasının yanı sıra şehidimiz Birol Yavuz'un adının bu tesiste yaşatılmasıdır. Kütüphanemizin bu medeniyet mücadelemizde faydalı olacağına inanıyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanemizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Ordu Emniyet Müdürlüğümüz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından törene katılan protokol üyeleri ile öğrenciler kütüphaneyi gezdi.
Törene şehidin eşi Hatice Yavuz ve çocuklarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ile davetliler katıldı.
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