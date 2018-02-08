Şehit polis Yavuz'un adı kütüphanede yaşatılacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit olan Birol Yavuz'un adı, Ordu'da kütüphanede yaşatılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Ordu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekiplerince Ulubey ilçesindeki Ulubey Anadolu Lisesinde hazırlanan Z-kütüphane hizmete açıldı.

Ulubey Kaymakam Vekili Anıl Alkan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehit Birol Yavuz'a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehitlerin isimlerinin çağdaş eğitim kurumlarında yaşatılmasının terör örgütlerine en iyi cevap olduğunu vurgulayan Alkan, "Çünkü bizim terörle mücadelemiz sadece kahraman asker ve polisimizin yürüttüğü operasyon ile sınırlı değil. Tarihine, kültürüne ve değerlerine saygılı bir nesil yetiştirmek, gençlerimizi terör örgütlerinin hain tuzaklarından korumak, muhafaza etmek de mücadelemizin vazgeçilmez bir parçasıdır." dedi.

Zenginleştirilmiş kütüphanelerin teknolojik imkanlar ile donatıldığına işaret eden Alkan, kütüphanenin uzman pedagoglar tarafından dizayn edildiğini söyledi.