Şehit polisin ailesi trafik kazasında yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Ayvacık karayolunda, İsmail Ayan'ın kullandığı 55 RJ 683 plakalı minibüs şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ayan ile araçtaki Muammer ve Mücahit Ayan hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail Ayan'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan, cesedine 12 gün sonra ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan'ın babası, Muammer ve Mücahit Ayan'ın ise şehidin erkek kardeşleri olduğu öğrenildi.

