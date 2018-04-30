Şehit polisin ailesi trafik kazasında yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba Ayvacık karayolunda, İsmail Ayan'ın kullandığı 55 RJ 683 plakalı minibüs şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Ayan ile araçtaki Muammer ve Mücahit Ayan hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İsmail Ayan'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan, cesedine 12 gün sonra ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan'ın babası, Muammer ve Mücahit Ayan'ın ise şehidin erkek kardeşleri olduğu öğrenildi.
Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Fırat Delibaş yakalandı
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum