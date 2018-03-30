HABER

Şehit polisin şiirleri kitap haline getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

IĞDIR'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Zonguldaklı polis memuru Yusuf Yelkenci'nin (27) kaleme aldığı şiirler, 'Eskici' adı verilen kitapta toplandı.

Şehit polisin şiirleri kitap haline getirildi

KOZLU (Zonguldak), (DHA)- IĞDIR'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Zonguldaklı polis memuru Yusuf Yelkenci'nin (27) kaleme aldığı şiirler, 'Eskici' adı verilen kitapta toplandı. Kitaptan elde edilecek gelirin kimsesiz çocuklara bağışlanacağı belirtildi.
Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsüne, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Zonguldaklı polis memuru Yusuf Yelkenci'nin hayali gerçekleştirildi. Şiir tutkunu Yusuf Yelkenci'nin kaleme aldığı şiirler ailesi ve arkadaşları tarafından kitap haline getirildi. 'Eskici' adı verilen kitap, Kozlu Kaymakamlığı'nın katkılarıyla yayımlandı. Kitabın tanıtımı için düzenlenen şiir dinletisine Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz, Şehit Yusuf Yelkenci’nin annesi Hatice ve babası Nevzat Yelkenci ile yakınları katıldı.
Öğrenciler, şehit Yusuf Yelkenci'nin şiirlerini okuduğu sırada anne Hatice Yelkenci gözyaşlarını tutamadı. Yelkenci'nin şiirleri salonda bulunanları da duygulandırdı. Şiir kitabından elde edilecek gelirin, şehidin ailesi tarafından Kozlu Kimsesiz Çocuklar Derneği'ne bağışlanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit polisin şiirleri kitap haline getirildiŞehit polisin şiirleri kitap haline getirildiŞehit polisin şiirleri kitap haline getirildiŞehit polisin şiirleri kitap haline getirildi

Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!
Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!
İnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyorİnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

İlginizi Çekebilir

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.