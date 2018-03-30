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Şehit polisin şiirleri kitap oldu, geliri kimsesiz çocuklara bağışlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Iğdır’da 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı’ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırısında 13 arkadaşı ile birlikte şehit olan Zonguldaklı Yusuf Yelkenci’nin şehit olmadan yazdığı şiirleri ailesi tarafından "Eskici" isimli kitap haline getirildi.

Iğdır’da 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı’ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırısında 13 arkadaşı ile birlikte şehit olan Zonguldaklı Yusuf Yelkenci’nin şehit olmadan yazdığı şiirleri ailesi tarafından "Eskici" isimli kitap haline getirildi. Kitabın geliri ise kimsesiz çocuklara bağışlandı.
Yusuf Yelkenci "Eskici" isimli şiir kitabı için Kozlu Kaymakamlığı Köksal Toptan Salonunda şiir dinletisi düzenlendi. Şiir dinletisine, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Zonguldak Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz, Yelkenci’nin annesi Hatice, babası Nevzat Yelkenci ve ablası Emine Ar, dedesi ile diğer yakınları vatandaşlar katıldı.
Öğrenciler tarafından Şehit Polis Memuru Yusuf Yelkenci’nin şiirlerini okuduğu sırada Yelkenci’nin annesi Hatice Yelkenci gözyaşlarına hakim olamadı. Yusuf Yelkenci "Eskici" isimli şiir kitabının geliri ailesi tarafından Kozlu Kimsesiz Çocuklar Derneği’ne bağışlandı.
Kozlu Kimsesiz Çocuklar Derneği Başkanı Yelkenci’nin ailesine plaket takdim etti.

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