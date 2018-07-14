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Şehit polisler anısına havalı tabanca turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri polisler Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay adına düzenlenen havalı tabanca turnuvasının ödül töreni yapıldı - Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit: - "Burada bulunan gencecik çocuklar hepimizin evlatları. Allah'ım onları bizlere bağışlasın inşallah. Onlardan nice Cennet Yiğit ve Kübra Doğanaylar çıkacak. Bizim çocuklarımız yok ama buradaki çocuklar yaşasın"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Polis Cennet Yiğit-Kübra Doğanay Havalı Tabanca Turnuvası"nda dereceye girenlere ödül verildi.

2. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü İlk Kurşun Hasan Tahsin Poligonu'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit polislerin öz geçmişlerinin okunduğu programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şehit polisler Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın vatanları için canlarını feda ettiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunan Eskici, başarılı sporcuların yetişmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Şehit polis Kübra Doğanay'ın annesi Hikmet Doğanay da kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Şehit polis Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit de iki seneden bu yana evlatlarından ayrı olduklarını ve kızlarını çok özlediklerini ifade etti.

Çocuklarının şehit olduğunu ve geri gelmeyeceklerini bildiklerini belirten Yiğit, "Burada bulunan gencecik çocuklar hepimizin evlatları. Allah'ım onları bizlere bağışlasın inşallah. Onlardan nice Cennet Yiğit ve Kübra Doğanaylar çıkacak. Bizim çocuklarımız yok ama buradaki çocuklar yaşasın. Hepinize çok teşekkür ederiz bu programı düzenlediğiniz için." dedi.

Program, turnuvada dereceye giren sporculara şehit polisler Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın aileleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, 2. Ana Bakım Merkezi Komutanı Albay Tayfun Türkoğlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya ve davetliler katıldı.

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