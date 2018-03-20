Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü'ndeki arkeolojik sit alanı

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü sınırları içerisinde antik döneme ait olan ve 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen tarihi alanın arkeopark yapılacağını bildirdi.
Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında başlanacak çalışmaların Manisa Müzesi Müdürlüğü ile MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü iş birliğinde gerçekleştirileceğini söyledi.
Sit alanında milattan önce 4. yüzyıla kadar geriye giden buluntulara rastlandığını aktaran Çelebi, "Bölgedeki bulguların MÖ 4. yüzyıldan MS 3. yüzyıla kadar sürdüğü ve uzun süreli bir yerleşimin bir medeniyetin olduğu anlaşılıyor." dedi.
Söz konusu alanda ön kazı çalışmaların yapıldığına işaret eden Çelebi, şunları kaydetti:
"Gerekli yazışmalar yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen izinle Manisa Müze Müdürlüğünün başkanlığında Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerimiz ile öğrencilerimizin yapacağı arkeopark, Türkiye'deki üniversiteler içerisinde ilklerden birisi olacak. Biz bu yörenin sanatına, kültürüne ve tarihine sahip çıkmak istiyoruz. Katkı vermek istiyoruz. Alanda nisan ayı itibarıyla çalışmaları başlayacak alanda bir genel temizlik yapılacak ardından seramik buluntular çıkarılıp koruma altına alınacak. Daha sonra 2019 yılı içinde arkeoparka dönüştürülmüş olacak."
- "Turizme kazandırılacak"
Aigai Antik Kenti'nin Kazı Heyeti Başkanı ve MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, söz konusu bölgeye yakın köylerde Aigai Antik Kenti taşlarının bulunduğunu belirterek alanın antik kentin sınırları içerisinde yer aldığını değerlendirdiklerini ifade etti.
Sezgin, "Manisa Müzesi Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilecek çalışmalara bilimsel danışmanlık desteği vereceğiz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için de burası bir eğitim çalışması olacak. Devamında bu alanda çıkacak buluntularla birlikte bir Arkeopark olarak buranın turizme kazandırılmasını hedefliyoruz. Burası oldukça eski tarihi bir alan ve Roma dönemine kadar kullanılmış arkeolojik alandan söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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