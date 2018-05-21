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Şehit Recep Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade ulaştırma er Recep Yıldırım (21) memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

AĞRI'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade ulaştırma er Recep Yıldırım (21) memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Çiftçilik yapan Duran-Saliha Yıldırım çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü ve bekar olan şehit piyade ulaştırma er Recep Yıldırım’ın naaşı dün gece kente getirilerek hastane morguna konuldu. Bugün Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin yapılacağı Merkez Büyük Camisi'ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında araçtan indirilerek tören alanına konuldu.

'ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ERDİN YAVRUM'
Tezkeresine 70 gün kala şehit olan Recep Yıldırım'ın annesi Saliha Yıldırım burada, ''Vatan sağ olsun. Düşmanlar gülmesin yavrum. Al bayraklara dolanmışsın. Şehitlik mertebesine erdin yavrum'' diyerek göz yaşı döktü. Şehidin annesi Saliha Yıldırım, baba Duran Yıldırım ve kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak büyük üzüntü yaşadı.
Öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları ve tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra ilçeye bağlı Pınarbeyli köyüne götürülerek burada toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
-Cunazenin camiye getirilişi
-Yakınlarının üzüntüsü
-Annesinin sözleri
-Cenaze namazının kılınması
-Törene katılanlar
-Cenazenin uğurlanışı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

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