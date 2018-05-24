Şehit sağlık astsubayının adı hastaneye verildi

DENİZLİ (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, 21 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün adı, Denizli'nin Çivril ilçesindeki hastaneye verildi.

Çivril'de geçen yıl yapılan yeni hizmet binasına taşınan Çivril Devlet Hastanesine, Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Çivrilli sağlıkçı astsubay Hilmi Öz'ün adı verildi.

Sağlık Bakanlığının oluru ile Öz'ün ismi verilen hastanede resmi yazışmalar da Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi adıyla yapılmaya başlandı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Bitlis'in Hizan ilçesinde 2018 yılı ocak ayında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Çivril'in Ömerli Mahallesi kütüğüne kayıtlı Sağlık Astsubayı Hilmi Öz'ün adı, şehidimizin babası Özer Öz'ün talebi, Valimiz Hasan Karahan'ın teklifi ve Sağlık Bakanlığının oluru ile 24 Mart 2017 tarihinden itibaren yeni binasında hizmet vermeye devam eden Çivril Devlet Hastanesine verilmiştir. Çivril Devlet Hastanesinin ismi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiş olup, şehidimizin ismi hastanemizde ilelebet yaşayacaktır."

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 21 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz, kucağında şehit olan arkadaşından etkilenerek yaralanmalarda kan kaybını önlemek amacıyla tasarladığı tampon kemer için patent başvurusunda bulunmuştu.

