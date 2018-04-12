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Şehit Şahin son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Şemdinli'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesinde defnedildi - Cenaze törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci de katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in cenazesi (23), memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirilerek, burada karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra karayoluyla Akpınar ilçesine bağlı Büyükabdiuşağı köyüne getirildi. Köydeki cenaze törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Arslantrük'ün köy meydanında kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kırşehir Vali Vekili Adnan Kayık, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Akpınar Kaymakam Vekili Murat Girgin, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Semih Şahin'in geçen yıl göreve başladığı, ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

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Kırşehir Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin Şehit Cenazesi

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