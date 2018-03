Şehit Savcı Kiraz, 3 bakanın katıldığı törenle Mersin’de anıldı

"Dünyada 34 farklı ülkede 78 ayrı şehitliği olan başka bir millet yoktur"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise şehitler üzerine konuşmanın oldukça zor olduğunu, ne denilirse denilsin şehit yakınlarının acısına merhem olunamayacağını söyledi. Bu milletin değerlerinden zerre paya sahip olmayanların Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit ettiklerini hatırlatan Yılmaz, "Şehitlik, Peygamberlikten sonra mertebelerin en yücesidir. Biz şehitlerimizin hatıralarını ilelebet yaşacağız. Onlara karşı sorumluluğumuzun gereği, şehitlerimizin uğrunda öldükleri değerleri daha da güçlendireceğiz. Türk milleti tarihin her döneminde inancı, vatanı, bağımsızlığı, bayrağı ve mukaddes değerleri uğruna can verdi, vermeye de devam ediyor. Dünyada 34 farklı ülkede 78 ayrı şehitliği olan başka bir millet yoktur. Türk milleti olarak bu toprağı kanımızla yoğurarak vatan haline getirdik, başka da vatanımız yoktur. Gölgesinde doğduğumuz bayrağın gölgesinde öleceğiz, bizim için bundan büyük şeref yoktur. Terör örgütlerini kullanarak bu ülkeyi parçalayacaklarını ve bu milleti dize getireceklerini sananlar, her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanılacaklarını göreceklerdir" dedi.