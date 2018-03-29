Şehit Savcı Kiraz, Bağcılar'da anıldı

İSTANBUL (AA) - Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, oğlunun şehadetine ilişkin, "Bu bizim meselemiz değil, bu büyük devletin meselesidir. İçimiz yanıyor, özlüyoruz. Biz Müslümanız. Bu vatan üzerinde yaşıyorsanız, düşmanlar tarafından şehit edilmek sizin için mukadderdir. Yeter ki vatan ve millet sağ olsun. Milletimiz ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir millettir. Üçüncü sene doluyor ama bugüne bugün evde tek başımıza oturmadık." dedi. DHKP/C'li teröristlerce 31 Mart 2015'te şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz, Bağcılar'da kendi adını taşıyan kültür merkezinde düzenlenen programda anıldı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş'ın moderatörlüğünü yaptığı programda oğlunun çocukluk ve gençlik yıllarını anlatan baba Hakkı Kiraz, "Ecel tektir. İki tane olmaz. Ha yatağınızda ha trafikte ha şehit edilerek. Biz bu kadere iman ettik. Gerçekten zordur da. Allah'ın insana bahşettiği en güzel varlıklardan biri evlattır. Bir oğlumuz, beş kızımız vardı. Selim bizim ilk çocuğumuzdu. Küçüklüğünden bu yana bizi hiç üzmedi. Bana ve annesine büyüdükten sonra da çok yakındı. Rabbime şükrederdim. Fakat kaderin tecellisine bakın. Bir gün evde otururken oğlunuzun teröristlerce rehin alındığını görüyorsunuz. İçimizde fırtınalar koptu." diye konuştu.

Oğlunun o davada kendisini bile yargılayabileceğini dile getiren Kiraz, şunları söyledi: "Bu bizim meselemiz değil, bu büyük devletin meselesidir. İçimiz yanıyor, özlüyoruz. Biz Müslümanız. Bu vatan üzerinde yaşıyorsanız, düşmanlar tarafından şehit edilmek sizin için mukadderdir. Yeter ki vatan ve millet sağ olsun. Milletimiz ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir millettir. Üçüncü sene doluyor ama bugüne bugün evde tek başımıza oturmadık." Kızıltaş da Mehmet Selim Kiraz gibi insanların nasıl yetiştiğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Birileri helal süt emzirerek ve helal gıdayla hiçbir şeyine haram karıştırmadan yetiştirdikleri evlatlarının şehadetini görüyor." dedi. Kiraz'ın Berkin Elvan davasını çözmeye yakınken şehit edildiğini aktaran Kızıltaş, şöyle konuştu: "Emniyet içindeki bir grup yaptıkları melanetin ortaya çıkmaması için Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettirdiler. Bu işi yapanlar Türkiye'de ortalığın sakinleşmesini istemeyen... Ve belki hükümetin iş yapamamasını hesaplıyorlardı. Savcımızdan önce bu davaya bakan 4 savcının FETÖ mensubu olduğunu görüyoruz. Savcı Kiraz'ın diğer savcılar gibi işini savsaklamadığını görüyoruz. Tam da o günlerde birileri tarafından katledildiğini görüyoruz."

Kızıltaş, Mehmet Selim Kiraz'ın ülkenin birliği ve huzuru için şehit olduğunu dile getirerek, "Hakkı ağabey ne kadar şükretse azdır. Valide hanım ne kadar şükretse azdır. Yine ateş düştüğü yeri yakar." ifadelerini kullandı. Kiraz'ın amcasının oğlu Aydın Can ise şehit savcıyla ilkokul çağlarından beri beraber olduklarını söyledi. Kiraz'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Can, "İlk dini eğitimimizi mahallenin camisinde aldık. İmam hatibe başladığımızda Kur'an'a geçmiştik. Evimizin karşısındaki terzide de çalışıyorduk. O aynı zamanda terziydi. Ortaokulun 3. sınıfındayken Yoldaki İşaretler kitabını okuduk. Bu yönümüzle okulda sivrilmiştik. Seyyid Kutub'u tanıdık. Sonra Mehmet Zahid Kotku'nun Nefsin Terbiyesi kitabıyla tanıştık. Selim'in kişiliğinde bu iki kaynak kırılma noktalarıydı. Üniversitede de beraberdik. Selim İstanbul'u çok severdi. Ben de istanbul'u çok severim. Bu sevgimde Selim'le olan anılarım da etkilidir. Selim, babamdan sonra hayatımda en etkili ve yer tutan erkek kişidir." şeklinde konuştu.