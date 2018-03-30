Şehit Savcı Kiraz için mevlit okutuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısında DHKP-C tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın vefatının 3'üncü yılı nedeniyle Başakşehir İmam-ı Azam Camisi'nde mevlit okutuldu.

Başakşehir’deki İmam-ı Azam Camisi’nde akşam namazından sonra başlayan mevlid-i şerife çok sayıda adli personel ve vatandaş katıldı. Şehit Savcı Kiraz anısına Cami Türk bayrakları ile donatıldı ve avluya Kiraz’ın fotoğrafı asıldı.

Akşam namazının ardından Savcı Mehmet Selim Kiraz için Kuran-ı Kerim ve mevlid-i şerif okutularak dua edildi.

Ayrıca programa katılanlara Başakşehir Belediyesi tarafından kavurma, pilav, helva ve ayran ikram edildi.