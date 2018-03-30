HABER

Şehit Savcı Kiraz için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:26 | Son Güncelleme

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için mevlit okutuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısında DHKP-C tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın vefatının 3'üncü yılı nedeniyle Başakşehir İmam-ı Azam Camisi'nde mevlit okutuldu.

Başakşehir’deki İmam-ı Azam Camisi’nde akşam namazından sonra başlayan mevlid-i şerife çok sayıda adli personel ve vatandaş katıldı. Şehit Savcı Kiraz anısına Cami Türk bayrakları ile donatıldı ve avluya Kiraz’ın fotoğrafı asıldı.

Akşam namazının ardından Savcı Mehmet Selim Kiraz için Kuran-ı Kerim ve mevlid-i şerif okutularak dua edildi.

Ayrıca programa katılanlara Başakşehir Belediyesi tarafından kavurma, pilav, helva ve ayran ikram edildi.

Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştıKıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! 3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Selim Kiraz mevlit Şehit Savcı

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.