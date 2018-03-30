HABER

Şehit savcı Kiraz mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.  Anmaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra adliyelerde görevli hakim ve savcılar katıldı.

Şehit savcı Kiraz mezarı başında anıldı

Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Anmaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra adliyelerde görevli hakim ve savcılar katıldı. Anma sırasında polis, Eyüp Sultan Mezarlığı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Anma töreni okunan duaların ardından son buldu. Törenin ardından Bakan Gül, Kiraz'in annesi ve babası ile bir süre sohbet ederken, anmaya gelenlere lokum ikram edildi.

fotoğraflı

Şehit savcı Kiraz mezarı başında anıldıŞehit savcı Kiraz mezarı başında anıldıŞehit savcı Kiraz mezarı başında anıldıŞehit savcı Kiraz mezarı başında anıldı

Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
Çok sayıda TSK personeline operasyon!Çok sayıda TSK personeline operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya Macron telefonu

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya Macron telefonu

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti

Ünlü basketbolcu Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!

Ünlü basketbolcu Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!

Sıcaklık 10 derece artacak! İşte son hava durumu tahmini

Sıcaklık 10 derece artacak! İşte son hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.