 Şehit savcı Kiraz mezarı başında anıldı

Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Anmaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra adliyelerde görevli hakim ve savcılar katıldı. Anma sırasında polis, Eyüp Sultan Mezarlığı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Anma töreni okunan duaların ardından son buldu. Törenin ardından Bakan Gül, Kiraz'in annesi ve babası ile bir süre sohbet ederken, anmaya gelenlere lokum ikram edildi.
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