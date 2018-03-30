HABER

Şehit savcı Mehmet Kiraz için adliyede anma programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı.

Şehit savcı Mehmet Kiraz için adliyede anma programı düzenlendi

Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Güven USTA / İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı. Anma programına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile savcılar, hakimler ve adliye çalışanları katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Gül, “Binlerce yıl bu ülkede operasyonlar çekilmeye çalışıldı. Hala çekilmeye çalışıldığını, hala Türkiye'yi diz çöktürmeye çalışan örgütlerin olduğunu görüyoruz. Ama onların da gördüğü bir şey var; ister Afrin'de, ister bu ülkenin her bir tarafında asla Türkiye Cumhuriyeti bu terör örgütlerine boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Bugün ister yargı mensubu olsun, ister bürokraside olsun, ister Anadolu insanı olsun, memuruyla, siviliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini, ay yıldızlı bayrağımızı asla yere düşürmeyeceğiz. Bunların birer kukla, birer proje terör örgütü olduğunun farkındayız. Bunların hem proje sahiplerini, hem kuklacıları, hem de kuklalarını yere sermeye Türkiye Cumhuriyeti muktedirdir" dedi.

“ALLAH BİR OĞLAN VERDİ AMA YERİ, ZAMANI GELDİĞİNDE ALDI"
Baba Hakkı Kiraz ise “Üçüncü senemizde dahi bizi ilk günkü gibi yalnız bırakmadınız. Hep yanımızda oldunuz. İnanın ben mahcubiyet duyuyorum. Çok zahmetler çekiyorsunuz, bizim için çok emek serf ediyorsunuz. Ancak bu da beni çok mutlu ediyor. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun. Her şeyin bir sonu vardır, ömrümüzün de bir sonu vardır. Biz buna iman etmişiz. Ecel tekdir, yatağında gitmişsin, trafik kazasından gitmişsin, neticede ecel tektir. Allah'ın takdir ettiği şekilde olur. Biz buna da inanmışız. Vallahi özlüyorum, unutmuyorum, hiçbir zaman unutamıyorum. Her zaman yanımda, sağıma, soluma bakıyorum, elbiselerimde, yanımda, nefesimde. Ama bir bakıyorum bazen de yanımda yok. Fakat Allah sizlerden razı olsun hepiniz yanımızdasınız, bizi yalnız bırakmadınız. Size çok teşekkür ediyorum. Herkes çok iyi bilsin ki biz evladımızı çok seviyoruz. Fakat bunda şüphe yok ki biz vatanımızı, devletimizi ve milletimizi çok çok seviyoruz, demek ki oğlumuzdan daha çok seviyoruz. Allah bir oğlan verdi ama yeri, zamanı geldiğinde aldı. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Bizim vatanımız çok önemli" şeklinde konuştu.

ESAT KABAKLI SAHNE ALDI
Hakkı Kiraz'ın konuşmasının ardından Savcı Kiraz için dua okundu. Daha sonra türk halk müziği sanatçı Esat Kabaklı sahne alarak türküler söyledi. Programın sonunda Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Anaokulu öğrencileri "şehit" temalı bir gösteri düzenledi.

fotoğraflı

Şehit savcı Mehmet Kiraz için adliyede anma programı düzenlendiŞehit savcı Mehmet Kiraz için adliyede anma programı düzenlendiŞehit savcı Mehmet Kiraz için adliyede anma programı düzenlendiŞehit savcı Mehmet Kiraz için adliyede anma programı düzenlendi

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?
Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktıÜniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştıŞamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!

Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.