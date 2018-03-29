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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, Bağcılar’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

31 MART 2015’de DHKP-C’li teröristler tarafından İstanbul Adalet Sarayı’nda rehin alındıktan sonra şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 3’üncü yılında Bağcılar’da anıldı.

İSTANBUL, (DHA) - 31 MART 2015’de DHKP-C’li teröristler tarafından İstanbul Adalet Sarayı’nda rehin alındıktan sonra şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 3’üncü yılında Bağcılar’da anıldı. Anma programına katılan Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, Şehit Savcı Kiraz’ın Berkin Elvan davasının sonucuna ulaşmaması için DHKP-C ve FETÖ işbirliği ile şehit edildiğini söyledi.

Şehit Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programı 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında yaşananların gösterildiği slayt gösterisi sonrası Kur-an’ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Yoğun katılım gösterilen anma programında konuşmacı olarak Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ve Kiraz’ın akrabası Aydın Can yer aldı. “Adı Gibi Aklı Selim Kalbi Selim Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı An(la)ma” isimli programda şehit savcının özel hayatı, savcı kimliği ve çalışmaları konuşuldu. Anma programına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da katıldı.

“FETÖ İLE DHKP-C ANLAŞARAK SAVCIYI ŞEHİT ETTİ”

Programın moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’ın yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızıltaş, şunları söyledi:

“Mehmet Selim Kiraz’dan önce bu davaya bakan dört savcının hepsinin de FETÖ mensubu olduğunu ve her birinin bu konunun açığa çıkmaması için uğraştığını biliyoruz. Ancak 2014’te 17-25 Aralık yargı ve emniyet kaynaklı darbe girişimi sonrası FETÖ’nün yargıdaki emniyetteki yapılaşması anlaşıldı. O dönem Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Memur Suçları masasına savcı olarak getirilen Mehmet Selim Kiraz, Berkin Elvan ile ilgili konuyu ciddiye aldı.

Daha önceki dört savcı gibi davayı savsaklamadı ve konuyla ilgili adli tıp delillerini toparladı. Bu işteki zanlı polis sayısını 3’e indirdi. Bu 3 polisin tespit edilmesi için önce o gün görevli olan 21 polisi tespit etti. Kimliklere neredeyse tamamen yaklaştığı o günlerde birileri tarafından katledildi, şehit oldu. Bugünden geriye baktığımızda DHKP-C denilen alçak terör örgütünü bence ondan daha da alçak olan FETÖ ile kolkola girerek savcıyı şehit ettiğini biliyoruz. Ama güya niyetleri Berkin Elvan cinayetinin açığa çıkmasını hızlandırmak. Ancak bu böyle değil. DHKP-C, FETÖ ile anlaşarak Berkin Elvan ile ilgili konunun açığa çıkmaması için Mehmet Selim Kiraz’ı şehit etti.”

“BU MİLLETE BİR DEĞİL; BİN CAN FEDA OLSUN”

Oğlunun anma programında konuşan baba Hakkı Kiraz, şöyle dedi:

“Ben inanıyorum ki; benim oğlum hiçbir zaman o dosyadan ya da bir başka dosyadan dolayı, ben dahi sanık olarak karşısına çıksam, Hak’tan ayrılmaz. Çünkü onun hukuk anlayışı böyleydi. Ben evimde hiçbir zaman tek kalmadım, devamlı insanlar, belediyeler ve devlet benimle birlikte oldu. Benim acımı benimle birlikte yaşadı. Böyle bir millete şehit olmamak biraz ters olur. Bir can değil bin can feda olsun. Herkes bilmelidir ki; bu milletin sırtı yere gelmez. Terörle bir yere varamazsınız. Terörün dini imanı yok. Ne uğruna ne yaptınız? Bir yuvayı yıktığınız, bir ocağa ateş koydunuz. Sizin amacınız da fikriniz de boştur.”

Anma programında, belediye tarafından yapılan ‘Şehit Savcı’ isimli belgeselin gösterimi de yapıldı. Programın gerçekleştiği konferans salonu girişinde yer alan Şehit Savcı Kiraz’ın fotoğraflarının bulunduğu sergi de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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