Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!

İstanbul'da üç yıl önce görevi başında rehin alınıp katledilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin üçüncü yıl dönümünde saldırı planı zincirinde yer alan 6 isimden 3'ü öldürüldü 3'ü yakalandı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, saldırı silahını temin eden isim olarak dört gün önce yakalanıp dün mahkemece tutuklanan Mehmet Canım'ın ifadesi doğrultusunda saldırı talimatının da iki yıl önce Çevik Kuvvet polisine düzenlediği saldırıda öldürülen Berna Yılmaz isimli teröristle Avrupa'daki örgüt merkez komitesi tarafından olayın tetikçisine iletildiği ortaya çıktı.

SİLAH SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANMIŞTI



Kağıthane Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 31 Mart 2105 günü Savcı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli 2 terörist tarafından rehin alınıp, ardından katledilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise şehit savcıyı öldürdükten sonra polis tarafından düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.

Berkin Elvan davasına bakarken şehit edilen Savcı Kiraz’ın katledilmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışmalarda, saldırıda kullanılan silahı 2 teröriste saldırı öncesinde ulaştıran Mustafa Koçak isimli örgüt mensubunu 24 Eylül 2017'de yakalayıp gözaltına almıştı.