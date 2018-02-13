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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 10:27 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin soruşturmada, eylemin talimatını yurt dışından getirdiği belirtilen ve polisle girdiği çatışmada öldürülen Berna Yılmaz'ın yurt dışı çıkış işlemleri için vize almasını sağladığı iddia edilen Mithat Öztürk, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklandı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!

Soruşturma savcılığının sevk yazısında Mithat Öztürk'ün, Cumhuriyet Savcısı'nın şehit edilmesi eyleminin talimatını yurtdışından getiren Berna Yılmaz'ı, muhasebeciliğini yaptığı Tuzla'da bulunan bir şirkette çalışmış gibi sigortalı olarak gösterdiği kaydedildi. Yazıda Berna Yılmaz'ın 14 Mart 2015 tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yurda giriş yaptığı eylem talimatının bulunduğu SD kartı ise ağzında getirdiği belirtildi.

SAVCININ ŞEHİT EDİLDİĞİ TARİHTE İŞ ÇIKIŞI VERİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sevk yazısında, Berna Yılmaz'ın işe giriş tarihinin 16 Ekim 2014, çıkış tarihinin ise Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği eylemin tarihi olan 31 Mart 2015 olduğu belirtildi. Yazıda bu tarihin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Sevk yazısında ayrıca Tunceli kırsalında öldürülen örgüt mensuplarından Kenan Günyel ile bomba eğitimi almak için yurtdışına çıkış yapmak üzereyken yakalanan E.A.'nın da aynı şirketin çalışanı olarak gösterildiği kaydedildi.

VİZE ALMALARINI SAĞLAMAK İÇİN…

Sevk yazısında Mithat Ö.'nün muhtelif tarihlerde kendisinin de iltisaklı olduğu örgüt mensuplarının örgütsel amaçlarla yurtdışına çıkmaları için muhasebecilik işini kullanarak sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağlayarak, üzerine atılı "Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" suçunu işlediği ifade edildi.

DHA

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