Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 3 yıl önce bugün şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın kullandığı tabancayı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nda ifadesi alınan Murat C., "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. "SAVCININ ŞEHİT EDİLMESİNDE KULLANILAN SİLAHI TEMİN EDEN KİŞİ"



Savcılığın sevk yazısında, gizli bir tanığın ifadesinde, eylemi gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın savcının şehit edilmesinde kullandığı, "Fransız 10'lusu" olarak tabir edilen silahın Murat C., tarafından temin edilerek örgütün kuryeliğini yapan Mustafa K., tarafından da Şafak Yayla'ya ulaştırıldığı iddia edildi. "ÖRGÜTÜN GİZLİ GRUBUNDA YER ALIYOR..."



Sevk yazısında avukatlık kaydı bulunan ancak bu mesleği icra etmediği belirtilen Murat C.'nin, örgütün herhangi bir toplantısına katılmadığı, örgüt güdümünde faaliyet gösteren kurumlara gitmediği ve cep telefonu kullanmamakla birlikte üzerine kayıtlı hiçbir telefon hattının da bulunmadığı kaydedildi. Sevk yazısında, "Şüphelinin, terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı, "Gizli Gruplar (karıncalar)" ismi verilen yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği" belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Şüpheli Murat C., hakimlikteki sorgusunda ise suçlamaları kabul etmedi. DHKP/C ile organik bir bağının olmadığını, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa K.,'yı mahalleden tanıdığını, savcının şehit edilmesinde kullanılan silahı temin etmediğini, o dönemde avukatlık yaptığını, söz konusu suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Hakimlik sorgusunun ardından Murat C.'nin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanmasına karar verildi. ŞEHİT SAVCI İÇİN ANMA TÖRENİ



Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 3. yılında Çağlayan Adliyesi'ndeki törenle anıldı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için Çağlayan Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için düzenlenen iki ayrı anma törenine katıldı. Şehit savcı için odasında düzenlenen törende, Bakan Gül'ün yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da yer aldı.