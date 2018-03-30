Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 3 yıl önce bugün şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın kullandığı tabancayı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nda ifadesi alınan Murat C., "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
"SAVCININ ŞEHİT EDİLMESİNDE KULLANILAN SİLAHI TEMİN EDEN KİŞİ"
Savcılığın sevk yazısında, gizli bir tanığın ifadesinde, eylemi gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın savcının şehit edilmesinde kullandığı, "Fransız 10'lusu" olarak tabir edilen silahın Murat C., tarafından temin edilerek örgütün kuryeliğini yapan Mustafa K., tarafından da Şafak Yayla'ya ulaştırıldığı iddia edildi.
"ÖRGÜTÜN GİZLİ GRUBUNDA YER ALIYOR..."
Sevk yazısında avukatlık kaydı bulunan ancak bu mesleği icra etmediği belirtilen Murat C.'nin, örgütün herhangi bir toplantısına katılmadığı, örgüt güdümünde faaliyet gösteren kurumlara gitmediği ve cep telefonu kullanmamakla birlikte üzerine kayıtlı hiçbir telefon hattının da bulunmadığı kaydedildi. Sevk yazısında, "Şüphelinin, terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı, "Gizli Gruplar (karıncalar)" ismi verilen yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği" belirtildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Şüpheli Murat C., hakimlikteki sorgusunda ise suçlamaları kabul etmedi. DHKP/C ile organik bir bağının olmadığını, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa K.,'yı mahalleden tanıdığını, savcının şehit edilmesinde kullanılan silahı temin etmediğini, o dönemde avukatlık yaptığını, söz konusu suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Hakimlik sorgusunun ardından Murat C.'nin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.
ŞEHİT SAVCI İÇİN ANMA TÖRENİ
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 3. yılında Çağlayan Adliyesi'ndeki törenle anıldı
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için Çağlayan Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için düzenlenen iki ayrı anma törenine katıldı.
Şehit savcı için odasında düzenlenen törende, Bakan Gül'ün yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da yer aldı.
"ZAMAN GEÇİYOR AMA BİZ HEP 31 MART 2015'TEYİZ"
Ailesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alındıktan sonra şehit edilmesinin acısını ilk günkü gibi yaşıyor. AA'nın aktardığına göre, Baba Hakkı Kiraz, "31 Mart 2015'te benim canım, ciğerim, evladım, arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım, arkam, her şeyim olan evladımı teröre kurban verdim. 31 Mart 2015 günü benim için bunu ifade ediyor" diye konuştu.
"Biz halen 31 Mart 2015'teyiz" diye Hakkı Kiraz, "Bizim için zaman geçmiyor. Yani normalinde zaman geçiyor ama biz yine hep 31 Mart'tayız. Biz oğlumuzu tam yetiştirdik, belli bir yere getirdik ve elhamdülillah meyve vermeye başlamıştı. Artık öyle bir insan yok yanımda, artık kapıyı çalmıyor, telefon açmıyor 'Baba ne yapıyorsun?' demiyor ama bu millet bizimle. Söz konusu bu vatansa, bu milletse ve bu kaderde böyle yazılmışsa vallahi bu kaderin ellerinden öpüyoruz, başımızın üzerine koyuyoruz. O gün hem oğlum Rabb'ine kavuştu hem ben oğlumla imtihan edildim hem de oğlumu, ciğerimi bu vatan uğruna şehit verdim. Bunun için bugün benim için çok önemlidir" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
2015 yılında Türkiye şok bir terör saldırısıyla sarsılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz iki DHKP/C’li terörist tarafından çalışma odasında şehit edilmişti. İki teröristin ellerini bağladığı savcı Mehmet Selim Kiraz’a 18 saniyede tam 5 kurşun sıktığı, silah seslerinin ardından odada zafer sloganları attığı görüntülere yansımıştı.
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