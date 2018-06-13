HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şehit savcının öldürülmesine ilişkin ilk iddianame hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:03 | Son Güncelleme

DHKP-C'li teröristlerce rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı - Soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianamede 14 şüpheli yer alıyor

İSTANBUL (AA) - DHKP-C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede 14 şüpheli yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 31 Mayıs 2015'te İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianamede, DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzeydeki karar organı olan merkez komitede yer aldığı belirtilen Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün sözde genel komitesinde yer alan Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ile Mustafa Koçak, Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk, şüpheli olarak yer alıyor.

Başsavcılıkça onaylanan iddianamenin, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Erciyes, doluyla beyaza büründüErciyes, doluyla beyaza büründü
Otogarda bayram hareketliliğiOtogarda bayram hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şehit savcının öldürülmesine ilişkin ilk iddianame hazırlandı

En Çok Okunan Haberler

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

Kağıthane'de korkutan yangın!

Kağıthane'de korkutan yangın!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.