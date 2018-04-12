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Şehit Semih Şahin son yolculuğuna silah arkadaşlarının omuzlarında uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Semih Şahin, son yolculuğuna silah arkadaşlarının omuzlarında uğurlandı.Nevşehir’de havaalanından sabah saatlerinde alınan şehit Şahin’in naaşı karayolu ile memleketi Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Büyük Abdiuşağı köyüne kortej eşliğinde getirildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Semih Şahin, son yolculuğuna silah arkadaşlarının omuzlarında uğurlandı.
Nevşehir’de havaalanından sabah saatlerinde alınan şehit Şahin’in naaşı karayolu ile memleketi Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Büyük Abdiuşağı köyüne kortej eşliğinde getirildi. Binlerce kişinin köy girişinde karşıladığı Şehit Semih Şahin’in naaşı helallik alınmak üzere baba evine götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahin’in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında köy mezarlığına götürüldü.
Şehit Şahin’in cenaze törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, il protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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