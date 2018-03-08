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Şehit Şerife Bacı'nın torunları Mehmetçik'in yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:03 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşırken şehit olan Kastamonulu Şerife Bacı'nın torunları, 600 yıllık yöresel Türkmen kıyafetleriyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Mehmetçik'i ziyaret etti - Ziyarette askerlere üzerinde "Şerife Bacı" figürü bulunan ve "Dualarımız sizinle" yazan taş baskılı mendiller hediye edildi

Kastamonulu bir grup kadın, yöresel kıyafetleriyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Mehmetçik'i ziyaret etti.

Anadolu'nun işgaline "dur" demek için kağnılarla cephane taşırken donarak şehit olan Kastamonulu "Şerife Bacı"nın torunları 600 yıllık Türkmen kıyafetleri ile Kastamonu'nun Azdavay ilçesinden yola çıkıp, kilometrelerce uzaklıktaki İslahiye'ye ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak askerleri ziyaret eden kadınlar, üzerinde "Şerife Bacı" figürü bulunan ve "Dualarımız sizinle" yazılı taş baskılı mendilleri Mehmetçik'e hediye etti.

Grup ayrıca, rahatsızlığı nedeniyle gruba katılamayan Sabuncular köyünden İsmet Değirmenci'nin el emeği ile yapıp gönderdiği, bazı yörelerde "cırıkda" denilen hamur işi ile Kastamonu çekme helvasını askerlere ikram etti.

Grup adına açıklama yapan Cemile Arı, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in destekleri ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 33 kadınla bölgeye geldiklerini söyledi.

Azdavay ilçesinde günlük kıyafet olarak kullanılan Türkmen kıyafetleriyle askerleri ziyaret ettiklerini belirten Arı, "Mehmetçik'imizin her zaman yanındayız. Dualarımız, gönlümüz onlarla. Yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bin kilometre öteden buraya geldik." dedi.

Melek Akgün de 18 saat süren yolculuğun ardından Mehmetçik'in yanına geldiklerini söyleyerek, "Kastamonu Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren illerden biri. Bizler, bu vatan için gözünü bile kırpmadan canını veren Şerife Bacı'nın torunlarıyız. Bugün de gerekirse canımızı seve seve veririz." diye konuştu.

Askerleri görünce duygularına hakim olamayan Şefika Civelek de "Benim oğlum da 3 gün sonra askere gidecek. İnşallah tüm askerlerimiz sağ salim yuvalarına dönerler. Dualarımız onlarla. Hepimiz onların yanındayız, arkasındayız." ifadelerini kullandı. Kurtuluş Savaşı sırasında gemilerle İnebolu Limanı açıklarına getirilen silah ve malzemeler, daha sonra yörede "denk kayığı" adıyla bilinen teknelerle karaya taşınmıştı. Kayıklarla karaya getirilen cephane, "İstiklal Yolu" olarak tabir edilen Kastamonu, Çankırı ve Ankara güzergahından cepheye ulaştırılmıştı.

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Zeytin Dalı Harekatı Afrin Azdavay KASTAMONU mehmetçik Şerife Bacı

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