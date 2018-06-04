Şehit Sevim son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Süleyman Sevim, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Süleyman Sevim'in (25) bayrağa sarılı naaşı, helikopterle Kırşehir Ahi Stadyumu'na getirilerek burada karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra merkez Cacabey Meydanı'na getirildi. Meydandaki cenaze törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Sevim'in naaşı, merkez Dedeli köyündeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi İbranim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yunus ve Altın Sevim çiftinin dört çocuğundan biri olan Süleyman Şahin'in sözleşmesinin bitmesine 2 ay kaldığı, Kırşehir'e dönünce nişan yapmayı planladığı öğrenildi.

