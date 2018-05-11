Şehit Soner'in ismi okulda yaşatılacak

Van'ın Erciş ilçesindeki bir okula şehit Ensari Soner'in ismi verildi.

Edirne Uzunköprü 102. Topçu Alayı'nda tank çavuşu olarak görev yaparken 20 Haziran 2000 tarihinde tatbikat sırasında şehit olan Ensari Soner'in ismi Menderes Mahallesi'ndeki okulda yaşatılacak.

Şehidin isminin okula verilmesi dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, başlattıkları "Vefa Projesi" ile daima şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını söyledi.

Şehitlere minnet borçlu olduklarını ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Şehitlerimize verdiğimiz önemi sadece törenlerde yaptığımız konuşmalarda değil, onların adını yaşatmak için sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Ben burada göreve başladıktan sonra ilçemizde 12 şehit verdik. Bunun dışında 90'lı yıllarda da şehit verdiğimiz evlatlarımızın isimlerini okullarımıza, kütüphanelerimize, park ve bahçelerimize vererek yaşatmaya çalışıyoruz. Devletimizin bekası için geçmişimizin ve kahramanlıkların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz."

Şehidin babası Adnan Soner ise oğlunun isminin okula verilmesinden mutlu olduğunu dile getirerek "Bir evladımı bu vatan için şehit verdim. Bir oğlum daha olsaydı tereddüt etmeden yine gönderirdim. Bu vatan bizim. Oğlumun şehitliğinden gurur duyuyorum. Anlım açık, başım dik. Bu vatan bizim için var, biz de vatan için varız." dedi.

Törene kurum amirleri, şehit ailesi ve öğrenciler katıldı.

