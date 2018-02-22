Şehit sorgulama MSB açıldı mı? Şehit tespit listesi krizi

MSB'nin "Şehit Listesi Sorgulama" sistemi açıldığı gün büyük ilgi görünce site çökmüştü. Bunun üzerine sistem kapatılmış ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra dün MSB, Şehit Tespit Listesi yeniden hizmete açılmıştı. Bugün msb.gov.tr sistemi üzerinden şehit listesi sorgulama ekranına girenler yine 'kapanmış' olduğunu gördüler. Yoğunlukla başa çıkamayan Milli Savunma Bakanlığı siteden şehit tespit listesini tamamen kaldırdı.

MSB'nin şehit listesi sorgulama ekranını ne zaman açacağı da belli değil. Siteye herhangi bir uyarı notu da konulmadı. Şehit listesi sorgulama linkine tıklayanlar yandaki fotoğraftaki gibi bir 'anasayfaya dönme' linkiyle karşılaşıyorlar.

ŞEHİT LİSTESİ SORGULAMADA NELER VAR?

Milli Savunma Bakanlığı, 2008 yılında vatandaşların Şehit Listesi'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.