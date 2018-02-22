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Şehit sorgulama MSB açıldı mı? Şehit tespit listesi krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 10:21 | Son Güncelleme

MSB (Milli Savunma Bakanlığı) sitesinin şehit sorgulama sayfası açıldığı gibi yine kapandı. Soy ağacında şehit olup olmadığını öğrenmek isteyenler sisteme büyük ilgi gösterdi. Bu ilgi de sehit sorgulama sistemini çökertti. Sitede Çanakkale şehitlerinden balkan şehitlerine kadar tam listeler vardı.

Şehit sorgulama MSB açıldı mı? Şehit tespit listesi krizi

MSB'nin "Şehit Listesi Sorgulama" sistemi açıldığı gün büyük ilgi görünce site çökmüştü. Bunun üzerine sistem kapatılmış ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra dün MSB, Şehit Tespit Listesi yeniden hizmete açılmıştı. Bugün msb.gov.tr sistemi üzerinden şehit listesi sorgulama ekranına girenler yine 'kapanmış' olduğunu gördüler. Yoğunlukla başa çıkamayan Milli Savunma Bakanlığı siteden şehit tespit listesini tamamen kaldırdı.

MSB'nin şehit listesi sorgulama ekranını ne zaman açacağı da belli değil. Siteye herhangi bir uyarı notu da konulmadı. Şehit listesi sorgulama linkine tıklayanlar yandaki fotoğraftaki gibi bir 'anasayfaya dönme' linkiyle karşılaşıyorlar.

ŞEHİT LİSTESİ SORGULAMADA NELER VAR?

Milli Savunma Bakanlığı, 2008 yılında vatandaşların Şehit Listesi'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.

Şehit listesi sorgulama sayfasında 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

Şehit sorgulama MSB açıldı mı? Şehit tespit listesi kriziŞehit sorgulama MSB açıldı mı? Şehit tespit listesi krizi

MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MSB şehit sorgulama işlemi için ilk olarak kişinin Adı, Baba Adı ve Doğum Yılı'nın doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulanan kişi herhangi bir savaşta şehit düştüyse, bu bilgi ekranda görüntüleniyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
80 milyon insanız ona göre kurmak lazım sistemi. her seferinde kilitleniyor. kaldı ki herkes bakmıyor en fazla 10-15 milyon kişi yüklenmiştir. gerçi biz de ne meraklı insanlarız hemen koşuyoruz:)
Sorarım eyyy yetkililer bu kadar zaafiyet neden var devletin önemli web sitelerinde artık devletin serverları otdu nün elinde alıp kendi yönetmesi,geliştirmesi gerekmez mi,hala telefon hattından kıytırık internet kullanıyoruz yeter da,elin oğlu min 100 mgbit kullanırken biz 16,24 lerde sürünüyoruz...Avrupa birliğine girmeyi sadece interneti için isterim başka bir avantajı yok zaten
10 milyonla yıkılan sistem ,sistem değildir.
Deden şehit olabilir.Kendine bakacaksın ben neyim diye?
sistemsizlikten bir örnek daha
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