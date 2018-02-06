Şehit Teğmen Aktepe son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında, Kuri Tepe bölgesinde PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Aktepe'nin (32) cenazesi Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen tören sonrası cenaze nakil aracına alındı.

Ardından şehir merkezine yaklaşık bir saatlik mesafedeki Tortum ilçesi Şenyurt Mahallesi'ne götürülen şehidin naaşını taşıyan cenaze nakil aracı, mahalle girişinde çok sayıda vatandaş tarafından "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Şehidim hakkını helal et" şeklindeki sloganlarla karşılandı.

Tekbirler eşliğinde mahalledeki Şenyurt Mezarlığı'na götürülen şehit teğmenin cenazesi burada okunan dualarla toprağa verildi.

Şehide saygı atışının yapılmasının ardından Ahmet Aktepe'nin tabutuna sarılı Türk bayrağı yetkililerce şehidin eşi Işıl Aktepe'ye verildi.

Mahalle mezarlığında törene katılan gençler tarafından da dev Türk bayrağı açıldı.

Şehit yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı defin merasiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, askeri erkan ve binlerce vatandaş da hazır bulundu.