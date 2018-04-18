Şehit Tekelioğlu anıldı

1994 yılında Şırnak’ta Şehit düşen Jandarma Kıdemli Üsteğmen Lütfü Tekelioğlu, ailesi, silah arkadaşları ve Dursunbeyliler tarafından mezarı başında anıldı. Tekelioğlu’nun okuduğu Dursunbey Lisesinde de anma programı düzenlendi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 18 Nisan 1994 tarihinde şehit düşen Jandarma Kıdemli Üsteğmen Lütfü Tekelioğlu, devre arkadaşlarının kurduğu 1987 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından mezarı başında anıldı. Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından, şehidin yenilenen mezarı çiçeklerle süslenerek Kuran-ı Kerim okundu. Dursunbey Belediyesi tarafından Şehit Lütfü Tekelioğlu adına yapılan meydanı ziyaret eden dernek üyeleri daha sonra şehidin okuduğu Dursunbey Lisesini ziyaret ettiler. Okulda düzenlenen anma programında Şehit Lütfü Tekelioğlu’nun özgeçmişi okundu. 1987 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Güler anma programında yaptığı konuşmada, "Vatanımız için ve canını hiçe sayarak 23 yıl önce gözünü kırpmadan şehit düşen Lütfü Tekelioğlu’nu anmak için bir araya geldik. Lüftü Tekelioğlu, şehit düşmeden önce bulunduğu yerden tayini çıkmasına rağmen, Mehmetçiklerinin başına gelerek şehadete erdi. Onu ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Anma programında Tekelioğlu’nun okul bilgilerine ait tablo eşi Kader Tekelioğlu’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir tarafından verildi. Anma programı askerlik şubesi önünde gerçekleşen lokma hayrının ardından sona erdi. Anma programına Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkan vekili İsmail Çoban, 1987 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Güler ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.