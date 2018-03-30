Şehit Tokmak son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli er Hidayet Tokmak, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'dan helikopterle Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyüne getirilen 26 yaşındaki şehit Tokmak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda köy meydanına götürüldü.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, burada şehidin babası Mustafa ve annesi Fadime Tokmak ile diğer aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından cuma namazını müteakiben cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Tokmak'ın naaşı, daha sonra köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Tokmak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan sözleşmeli er Hidayet Tokmak, yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitirdi.