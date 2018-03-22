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Şehit Umut Aytekin adına mezun olduğu okula çeşme yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Umut Aytekin anısına okul bahçesine çeşme yapıldı.

Şehit Umut Aytekin adına mezun olduğu okula çeşme yapıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Umut Aytekin anısına okul bahçesine çeşme yapıldı.
Geçen yıl Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Umut Aytekin anısına okul yönetimi tarafından bahçeye yaptırılan çeşmenin açılışına Karabük Valisi Kemal Çeber, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende öğrenciler tarafından şiirler okundu. Törende konuşan Vali Çeber, "Çok güzel bir şey düşünmüşsünüz. Düşünenlerin, emeği geçenlerin, bundan sonra buradan su içeceklerin duaları, içilen suların her bir damlası şehidimizin ve tüm şehitlerimizin ruhuna değsin inşallah" dedi.
Öğrencilere seslenen Çeber, "Umut ağabeyiniz 'Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim' diye gitti ve şehit oldu. Sizlere düşen görev Umut ağabeyinizin ve şehitlerimizin niye şehit olduğunu, hangi yolda canlarını feda ettiği, bizlerden neler beklediği ve bizlerin neler yapması gerektiği meselelerini düşünmektir. Onlar şehit olduktan sonra biz memleketimiz için hayırlı insanlar, hayırlı evlatlar, kendisine, milletine, devletine, ailesine hayırlı bireyler olamazsak onların şahadetini tamamına erdirememek gibi bir suçumuz, günahımız olur" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Şehit Umut Aytekin anısına yaptırılan çeşme Vali Kemal Çeber, şehidin annesi Zehra Aytekin, babası Hasan Aytekin ve ağabeyi Uğur Aytekin tarafından kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Daha sonra şehitler için dua edildi.
FOTOĞRAFLI

Şehit Umut Aytekin adına mezun olduğu okula çeşme yapıldıŞehit Umut Aytekin adına mezun olduğu okula çeşme yapıldıŞehit Umut Aytekin adına mezun olduğu okula çeşme yapıldıŞehit Umut Aytekin adına mezun olduğu okula çeşme yapıldı

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