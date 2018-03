Şehit Umut Aytekin anısına çeşme yapıldı

Suriye’nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 8 Şubat 2017 tarihinde şehit olan İstihkâm Uzman Onbaşı Umut Aytekin anısına en son mezun olduğu okulun bahçesine çeşme yaptırıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından yaptırılan çeşmenin açılış törenine Vali Kemal Çeber, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi, akrabaları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törende konuşan Karabük Valisi Çeber, öğrencilere seslenerek, “ Sevgili gençler, Umut abiniz “Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim” diye gitti ve şehit oldu. Sizlere düşen görev Umut abinizin ve şehitlerimizin niye şehit olduğunu, hangi yolda canlarını feda ettiği, bizlerden neler beklediği ve bizlerin neler yapması gerektiği meselelerini düşünmektir. Onlar şehit olduktan sonra biz memleketimiz için hayırlı insanlar, hayırlı evlatlar, kendisine, milletine, devletine, ailesine hayırlı bireyler olamazsak onların şahadetini tamamına erdirememek gibi bir suçumuz, günahımız olur. Şehitlerle ilgili bir konu olduğunda mutlaka gitmeye gayret ederim. Yani Vali bu kadar işinin arasında bir okulun bahçesinde yapılan çeşme açılışı normal bir çeşme değil de bir şehit adını taşıyorsa Valinin gitmesi ve herkesin orada olması lazım. Bunlar sembollerdir ama değerler sembollerle yaşar, bu çeşmeye her yaklaştığımızda, o ismi her gördüğümüzde, o sudan her içtiğimizde Fatiha okumaktır. Umut’umuz Karabük’ümüzün 59 şehidinden birisidir, diğer şehitlerimiz gibi bizim canımızdır, ciğerimizdir, kardeşimizdir, kutsalımızdır, aileleri bizlere rabbimin en büyük emanetleridir. Her zaman sahip çıkmamız ve yanlarında olmamız gerekir ki, devletimizde o anlayış içersinde olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Bu duygu ve düşüncelerle Umut kardeşimi rahmet ile yâd ediyorum, Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Şu güzel gün hatırına, kandil günü hatırına Umut’un ailesine, sizlere ve hepimizin ailesine de hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum. Bu eserde emeği geçen, düşüneninden, yapımında emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum.”diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Umut Aytekin anısına yaptırılan çeşme Vali Kemal Çeber, protokol üyeleri ve şehidin annesi Zehra Aytekin, babası Hasan Aytekin ve abisi Uğur Aytekin tarafından kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen tören Şehit Umut Aytekin ve tüm şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi.