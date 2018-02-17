HABER

Şehit Üsteğmen Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı (ek) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan (29), memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandıktan sonra Kızılcahamam İğdir Köyü'nde ikindi namazına müteakip köy mezarlığına defnedildi.

Şehit Üsteğmen Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı (ek) 

Nurallah TOSUN / ANKARA,(DHA) -İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan (29), memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandıktan sonra Kızılcahamam İğdir Köyü'nde ikindi namazına müteakip köy mezarlığına defnedildi.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Gökdoğan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Burada yapılan törenin ardından şehidin cenazesi Kızılcahamam İğdir köyüne getirildi. İğidir köyünde ikindi namazının ardından binlerce kişinin katıldığı cenaze namazını Kızılcahamam Müftüsü Selçuk Kılıçbay kıldırdı. Cenaze töreninde gözyaşı döken şehidin eşi Sevil, Babası Ahmet, Annesi Badeser Gökdoğan ile kardeşlerini cenazeye katılan yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin Cenaze namazına Kızılcahamam kaymakamı Mehmet Yıldız, Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, iyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, Belediye Başkanı Muhittin Güney, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(FOTOĞRAF)

Şehit Üsteğmen Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı (ek) Şehit Üsteğmen Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı (ek) Şehit Üsteğmen Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı (ek) Şehit Üsteğmen Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı (ek)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

MHP'li Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

Çorum'a şehit ateşi düştü

Çorum'a şehit ateşi düştü

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz

Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz

Kilis'e roketli saldırı

Kilis'e roketli saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.