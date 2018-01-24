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Şehit Üsteğmen Usta’nın adı eşinin okulunda yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 18:35 | Son Güncelleme 53 dakika önce

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın adı, öğretmen eşinin görev yaptığı okula verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın adı, öğretmen eşinin Antalya'nın Serik ilçesinde görev yaptığı okula verildi.

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, 30 yaşındaki Üsteğmen Oğuz Kağan Usta şehit oldu. Şehidin İngilizce öğretmeni eşi Saide Üstüner Usta'nın görev yaptığı Serik’in Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki Abdurrahmanlar İlkokulunun adı değiştirilerek, 'Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu' oldu. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz'in katılımıyla okulun yeni tabelası asıldı.

Serik Kaymakam Haluk Şimşek, "Okulumuza şehidimizin adını verdik. Eşi, bu okulda görev yapmakta. Acılar paylaşıldıkça azalır. Önemli olan, şehit olmak değil unutulmamaktır" diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit Afrin zeytin dalı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
VATAN SANA MİNNETTARDIR..RAHAT UYU ŞEHİDİM..
Tebrikler Sayın Milli Eğitim Müdürü, Tebrikler Sayın Kaymakam, Tebrikler Sayın Vali. şehidimize, kederli ailesine, akraba ve dostlarına verilen en büyük onur için.
Eeee ne oldu şimdi azaldı mı acısı üzüntüsü? Genç yaşta kaybetti eşini o boşluğu kimse hiçbir şekilde kapatamaz. Bunu sıcacık evlerinde oturup şaşalı hayat sürenler anlayamaz . Plaket vermekle oraya buraya ismini yazmak ile olmuyor o işler. Rabbim sabır versin. Elbet bir gün bunlara sebep olanlar da cekecek cezalarını.
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