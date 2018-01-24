Şehit Üsteğmen Usta’nın adı eşinin okulunda yaşayacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın adı, öğretmen eşinin Antalya'nın Serik ilçesinde görev yaptığı okula verildi.

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, 30 yaşındaki Üsteğmen Oğuz Kağan Usta şehit oldu. Şehidin İngilizce öğretmeni eşi Saide Üstüner Usta'nın görev yaptığı Serik’in Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki Abdurrahmanlar İlkokulunun adı değiştirilerek, 'Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu' oldu. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz'in katılımıyla okulun yeni tabelası asıldı.

Serik Kaymakam Haluk Şimşek, "Okulumuza şehidimizin adını verdik. Eşi, bu okulda görev yapmakta. Acılar paylaşıldıkça azalır. Önemli olan, şehit olmak değil unutulmamaktır" diye konuştu.

İHA

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