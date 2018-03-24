Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesi 2 ay sonra Ankara'ya getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek.
23 Ocak'ta Afrin'de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak
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