Şehit Uzman Çavuş Baş, memleketine uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Baş, düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya’ya gönderildi.

Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında öğlen saatlerinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada Sakarya’nın Karasu ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ahmet Baş Şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist ise etkisiz hale getirildi. Şehit Uzman Çavuş Baş için Ağrı Ahmed-i Hani Havaalanı’nda tören düzenlendi. Baş’ın Türk bayrağına sarılı naaşı burada silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Şehidin okunan özgeçmişinin ardından dua edildi.. Şehit Uzman Çavuş Ahmet Baş’ın naaşı törenin ardından uçak ile memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Müftüsü İbrahim Gemici, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.