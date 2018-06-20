Şehit Uzman Çavuş Baştan, Trabzon’da toprağa verildi

Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN- Emre KOLTUK//DÜZKÖY, (Trabzon), (DHA) - SİİRT’in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın (26) cenazesi, memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan için Düzköy Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Emine ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, silah arkadaşları, askerler ile binlerce kişi katıldı. Bazı vatandaşlar töreni çevredeki binaların üzerinden izledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

'KURBAN OLAYIM O GÖZLERİNE'

Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilen şehidin annesi Emine ile kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutu başına gelen ve fotoğrafına bakan acılı anne, "Kurban olayım senin o gözlerine oğlum" diyerek ağıt yaktı. Şehidin kardeşleri askeri selamı verdikleri tabutu sarılarak öptü. Tabuta sarılan şehidin yeğeni Havva Uzun da "Seni hiç unutmayacağız" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin yeğeni 9 yaşındaki Levent Baştan da tabutun başından ayrılmadı.