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Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı yürek burktu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:50 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN ANNESİ:OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın acı haberi memleketi Trabzon’un Düzköy ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, şehidin Düzköy'de bulunan baba ocağına gelerek, başsağlığı diledi.  Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan komşuları da evin etrafında toplandı.

Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı yürek burktu (2)

ŞEHİDİN ANNESİ:OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın acı haberi memleketi Trabzon’un Düzköy ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, şehidin Düzköy'de bulunan baba ocağına gelerek, başsağlığı diledi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan komşuları da evin etrafında toplandı. Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın babasının vefat ettiği annesi ile birlikte yaşadığı ve 11 kardeşi olduğu öğrenildi.

’20 GÜN SONRA GELECEĞİM DEDİ’

Şehidin annesi Emine Baştan, oğluyla şehit olmadan 4 gün önce telefonla konuştuğunu belirterek “4 gün önce konuştum. 20 gün sonra geleceğim dedi bana. 'Oğlum bu işten vazgeç dedim, gel' dedim. Bana 'beş sene sözleşmem var' dedi. Böyle beklemezdim onu Allah'ımın adına çok şükür olsun gurur duyuyorum oğlumla ama çok içim yanıyor. Vatanımız sağ olsun dayanamıyorum” dedi.

Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın cenazesi yarın, Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenecek askeri törenden sonra kılınacak cenaze namazının ardından Düzköy ilçesinde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evden detaylar

Anne ile röp

Taziyeler iletilmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Selcuk BAŞAR DHA

Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı yürek burktu (2)Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı yürek burktu (2)Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı yürek burktu (2)Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı yürek burktu (2)

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