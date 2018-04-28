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Şehit uzman çavuş, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz (29), memleketi Çankırı'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz (29), memleketi Çankırı'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyona katılan birliğe, dün Kani Rash bölgesinde teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit Mustafa Yorulmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'nın merkeze bağlı Ovacık köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Belediye Başkanvekili Tuncay Koç, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, AK Parti Çankırı Millekvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, şehidin ailesi ve yakınları ile köylüler katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

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