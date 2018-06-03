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Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin'in cenazesi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katıldığı törenle toprağa verildi

GİRESUN (AA) - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

29 yaşındaki Uzman Çavuş Ergin'in naaşı, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları'na ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesi, yakınları ve protokol üyeleri tarafından karşılandıktan sonra Giresun'un Eynesil ilçesine götürüldü.

Ergin için Eynesil Merkez Eski Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, annesi Aynur ve babası Ahmet Ergin, kardeşleri Ömer Faruk ve İsmail Mansur Ergin ile diğer yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Tökez, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Arkadaşı da şehit düşmüş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 Nisan 2016'da, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Bekir Kelleci'nin babası Ali Kelleci de törende yer aldı.

Törende Bakan Canikli, şehidin babası Ahmet Ergin'e destek oldu.

Anne Aynur Ergin, oğlunun tabutu başında, şehit annesi olduğu için gururlu olduğunu belirterek, "Hiç ağlamıyorum, kimsenin moralini bozmayın. Dik duruyorum. İki tane evladım var, onları da gönderirim." dedi.

Şehidin naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İshaklı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan, şehit Hakan Ergin'in, 3 Nisan 2016'da şehit düşen Uzman Çavuş Kelleci ile arkadaş olduğu, arkadaşının şehadetinin ardından sosyal medyadan "Allah rahmet eylesin, kardeşim mekanın cennet olsun" paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

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