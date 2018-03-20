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Şehit Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 16:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak, memleketi İzmir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak, memleketi İzmir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Çakmak'ın ilk görev yeri Diyarbakır'a gittiği zaman kendisini yolcu eden annesi Ümmühan Çakmak'la birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına "Olur ya hayallerimiz yarım kalırsa 'vatan sağ olsun' deriz" diye yazdığı görüldü. Cenaze töreni sırasında ise şehit askerin arkadaşları, tabutunun üzerine kurşun bıraktı. Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak, şehit oldu. Şehit askerin acı haberinin dün getirildiği memleketi İzmir'de, bugün tören düzenlendi. Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilen şehit askerin cenazesi, daha sonra tören için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne götürüldü. Şehidin babasını 3 yaşındayken kaybettiği, ağabeyi Ali Çakmak, ablası Elif Çakmak'ı annesi Ümmühan Çakmak'ın tek başına büyütüp okuttuğu öğrenildi. Zor şartlarda çocuklarını büyüten Ümmühan Çakmak, oğlunun acı haberini, komşunun evinde bulunduğu sırada alınca yıkıldı. Şehidin annesi Ümmühan Çakmak, KKTC'de görevli deniz Astsubay ağabeyi Ali Çakmak ve ablası Elif Çakmak, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Acılı anne burada oğlunun tabutuna kapanıp, "Oğlum bu sana yakışmadı" sözleriyle gözyaşı döktü. Ağabeyi Deniz Astsubay Ali Çakmak'a da, general rütbesindeki askerler sarılarak taziyelerini bildirdi. Ali Çakmak da, şehit kardeşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Aileyi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri ve askeri yetkililer, vatandaşlar yalnız bırakmadı. Şehit askerin silah arkadaşı olduğu bildirilen meslektaşları da tabutunun üzerine kurşun bıraktı. Öğle namazından sonra yapılan törenle şehit asker Sergen Çakmak'ın cenazesi, bir süre silah arkadaşlarının omuzlarında ve top arabasında taşındıktan sonra Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi. "OLUR YA HAYALLERİMİZ YARIM KALIRSA 'VATAN SAĞ OLSUN' DERİZ" Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da dikkat çeken Sergen Çakmak'ın, uzman çavuş olmadan önce AKUT bünyesinde İzmir'deki birçok arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. Şehit askerin, ilk görev yeri Diyarbakır'a gittiği zaman kendisini yolcu eden annesi Ümmühan Çakmak'la birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına "Olur ya hayallerimiz yarım kalırsa 'vatan sağ olsun' deriz" diye yazdığı görüldü. Hesabında görev yaptığı bölgeden çok sayıda fotoğraf paylaşan şehit Çakmak, 20 Ocak tarihinde de, "Az kaldı, elbet bir gün, az kaldı. Hissediyorum" ifadelerini paylaştı.

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