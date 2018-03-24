Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin’in naaşı memleketine uğurlandı

Batman’ın Hasankeyf ilçesi kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin’in cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3’üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, AK Parti Siirt İl Başkanı Özgür Fuat Çalapkulu ve kurum müdürlerinin katılımıyla hastaneden alınan cenaze morg önüne getirildi. Siirt Müftülük görevlisince okunan duanın ardından ambulansa bildirilen şehit naaşı, memleketi Afyon’a uğurlanmak üzere görev yaptığı Batman’a gönderildi.